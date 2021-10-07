На выезде из Мурманска задержали браконьера со 120 килограммами краба

На принадлежащий мужчине автомобиль Renault и полуприцеп наложили арест. Фото: ПУ ЗАР

4 октября пограничники остановили на выезде из Мурманска браконьера, который собирался транспортировать незаконно добытого краба в Москву.

У злоумышленника изъяли 169 комплектов конечностей камчатского краба общим весом более 120 килограммов. Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам России, составил около 1,2 миллиона рублей. На принадлежащий мужчине автомобиль Renault и полуприцеп наложили арест.

- В отношении задержанного возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ «Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Западному арктическому району.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ура-Губе браконьер пытался уехать от пограничников и попал в ДТП. Мужчина вез 80 килограммов крабов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru