В Мурманске прошли тренировки по беспарашютному десантированию с вертолета

Сотрудники отрабатывали десантирование с использованием спусковых устройств и альпинистского снаряжения. Фото: Росгвардия МО

Сотрудники СОБР и ОМОН Управления Росгвардии по Мурманской области провели занятия по беспарашютному десантированию с борта вертолета Ми-8.

Перед этим бойцы прошли инструктаж о мерах безопасности и правилах использования высотного снаряжения, а также отработали на земле способы быстрой посадки в вертолет и высадки из него. В активной фазе тренировки спецназовцы десантировались из вертолета Ми-8, зависшего над площадкой ограниченных размеров на высоте от 10 до 25 метров.

- Сотрудники отрабатывали десантирование с использованием спусковых устройств и альпинистского снаряжения, а также изучали способы устранения и предотвращения различных нештатных ситуаций, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Беспарашютное десантирование необходимо для быстрой высадки спецподразделений в тех местах, где вертолет приземлиться не может. Такого рода тренировки позволяют росгвардейцам быть готовыми к выполнению любых задач на территории всей Мурманской области, вне зависимости от времени года и рельефа местности.

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