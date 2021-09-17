Остров Кильдин очистили от металлолома

Североморцы работали на острове три месяца. Фото: пресс-служба СФ

Экологический взвод Кольской флотилии Северного флота завершил сезонную очистку от металлолома острова Кильдин в Баренцевом море.

Военнослужащие собрали и сгруппировали для вывоза с острова более 360 тонн металлолома. В прошлом году этот показатель был чуть меньше - около 300 тонн металлического мусора оставшегося еще с советских времен.

- 13 человек экологического взвода, грузовик и колесный кран были доставлены на остров в начале июня и работали там в течение трех месяцев. Для вывоза металлолома на материк были задействованы грузовые автомобили автобатальона Северного флота и десантные корабли бригады Кольской флотилии, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Ранее работы по ликвидации экологического ущерба в Арктике североморцы проводили на острове Котельный в море Лаптевых, где расположена военная база Северного флота «Северный клевер». За пять лет работы на острове было вывезено более 3,5 тысячи тонн металлического мусора, большую часть которого составляли бочки из-под топлива и горюче-смазочных материалов, оставленные там до 90-х годов прошлого века.

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