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Политика7 октября 2021 10:28

Сергей Дубовой избран председателем Мурманской областной Думы

Его кандидатуру поддержали единогласно
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
7 октября его кандидатуру поддержали единогласно. Фото: duma-murman.ru

7 октября его кандидатуру поддержали единогласно. Фото: duma-murman.ru

7 октября на первом заседании Мурманской областной Думы седьмого созыва решились кадровые вопросы: избрание спикера регионального парламента, его заместителей и членов комиссий.

Ожидаемо председателем был избран Сергей Дубовой. Впервые в облдуму он был избран в 2016 году, и тогда же был избран спикером.

7 октября его кандидатуру поддержали единогласно.

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