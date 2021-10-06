За сутки в Мурманской области 171 человек заболел коронавирусом

На лечении остаются 16 005 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 6 октября 2021 года, за последние сутки 171 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразился ковидом 73 491 человек, количество летальных исходов - 2113 (+7 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+62, всего 35 704), Апатиты (+18, всего 2472) и Оленегорск (+18, всего 3901).

Выздоровели 55 373 северянина, на лечении остаются 16 005 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области от коронавируса вакцинировались 243 тысячи человек. В это число не входят иностранные граждане и прошедшие ревакцинацию (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru