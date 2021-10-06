Развитие ветроэнергетики в Мурманской области обсудили в Санкт-Петербурге

На круглом столе "Роль природного газа и водорода из России в декарбонизации Европейского союза" компания "Фортум" прокомментировали развитие ветроэнергетики в Мурманской области. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Санкт-Петербурге проходит Х международный газовый форум. На круглом столе "Роль природного газа и водорода из России в декарбонизации Европейского союза" компания "Фортум" прокомментировали развитие ветроэнергетики в Мурманской области.

Ее представитель пояснил, что интереса развивать в отдаленных регионах ветряную энергетику у компании нет - слишком малые объемы. Но в Мурманской области работает компания "Энел", которая успешно реализует проект строительства ветропарка на 200 МВт. Для "Фортума" вопросы инвестирования в этом регионе очень спорные, потому что возникает вопрос баланса энергосистемы, - Кольская АЭС перекроет любую поставку в энергосеть.

- Приоритет загрузки энергосистемы предоставляется всегда в пользу атомной станции, при этом остальные производители вынуждены гасить производство. Сейчас в энергосистеме Мурманской области есть запертые мощности из-за того, что нет крупных потребителей электричества. В случае перехода на "зеленый" или "желтый" водород Мурманская область станет интересна для инвестиций и развития проектов, - отметили в компании.

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