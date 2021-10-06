Первое заседание Мурманской областной Думы в новом составе намечено на 7 октября

Также депутаты рассмотрят ряд законопроектов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

7 октября избранные депутаты Мурманской областной Думы седьмого созыва впервые соберутся вместе.

Большая часть повестки - техническая. Парламентариям предстоит избрать спикера, его заместителей, определиться с составом комиссий. Ожидается, что председателем облдумы снова станет Сергей Дубовой, его первым заместителем - Владимир Мищенко, еще одним заместителем - Евгений Никора.

Также депутаты рассмотрят ряд законопроектов.

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