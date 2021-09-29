С 4 октября из Мурманска в Египет вновь начнут летать самолеты

Жители Мурманской области смогут вновь летать в Египет без пересадок. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области смогут вновь летать в Египет без пересадок. 4 октября из Мурманска на курорт Шарм-эш-Шейх отправится первый после шестилетнего перерыва самолет.

- Авиаперевозчиком выступит компания «Северный ветер» - Nordwind Airlines, - уточнила Nord-News пресс-секретарь воздушной гавани Заполярья Ольга Хабарова.

Время в пути займет 6 часов. Стоимость билетов начинается от 14-15 тысяч рублей.

Напомним, что Россия на шесть лет приостановила авиасообщение с Египтом после того, как самолет Airbus А321 разбился в египетской пустыне 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров.

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