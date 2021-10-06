Аэропорт "Мурманск" с начала 2021 года обслужил более миллиона пассажиров

В сентябре услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовался 127 321 пассажир. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2019 году миллионного пассажира сотрудники аэропорта "Мурманск" поздравляли в декабре, а в этом году миллион отметили уже в начале осени. Всего за 9 месяцев с начала 2021 года обслужено 1 030 860 пассажиров, прирост к 2019 году составил 33,8%.

В сентябре услугами главной воздушной гавани Заполярья воспользовался 127 321 пассажир. По отношению к показателям 2019 года, рост пассажиропотока к аналогичному периоду составил 43%.

Напомним: стало известно, как будет выглядеть обновленный аэропорт Мурманска. Дизайнерское решение фасада воплощает в себе образ Хибинских гор, подсвеченных полярным сиянием.

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