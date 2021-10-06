Чтобы поймать убивающего собак волка, в Мурмашах устраивали засады на крышах

В минприроде не исключают, что выложенный в сеть ролик старый с исправленной датой. Фото: Скриншот видео

6 октября в группе "Новости г. Кола" в "ВКонтакте" появилось видео, как в Мурмашах волк охотится на собак.

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области.

- Сообщение о волке поступило еще в начале сентября, тогда же было выписано разрешение на урегулирование численности, которое еще действует. Около недели охотники устраивали засады, в том числе и на крышах, и в аэропорту, но волк не показывался. Он утаскивал безнадзорных собак, которых прикармливали в гаражах, - рассказал начальник отдела государственного охотничьего надзора Дмитрий Каск.

Новых сообщений о похождениях волка не поступало. В минприроды не исключают, что выложенный в сеть ролик - старый, с исправленной датой.

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