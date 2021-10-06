Житель Кировска признался, что пристегивал пасынка наручниками к кровати

25 июля 2021 года отчим пристегнул мальчика наручниками к металлической части стола и оставил его так с вечера до утра. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

52-летний житель Кировска пойдет под суд за то, что издевался над 11-летним пасынком. Как рассказали в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего).

25 июля 2021 года отчим пристегнул мальчика наручниками к металлической части стола и оставил его так с вечера до утра.

- Получены результаты судебно-медицинской и комплексной судебно-психиатрической экспертизы, установивших обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Физическому и психическому здоровью мальчика вред причинен не был. Также установлено, что обвиняемый освободил ребенка лишь после неоднократных просьб со стороны матери несовершеннолетнего, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович.

Свою вину мужчина признал, объяснив следователям, что так хотел воспитать пасынка и не дать ему возможность сбежать из дома. Но впереди кировчанина все равно ждет суд. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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