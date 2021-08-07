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Происшествия7 августа 2021 11:56

Житель Кировска пристегнул ребенка наручниками к кровати на целую ночь

52-летний мужчина попал под уголовное дело
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Апатитские следователи расследуют уголовное дело в отношении 52-летнего жителя Кировска. Он подозревается в совершении преступления по части 2 статьи 127 УК РФ "Незаконное лишение несовершеннолетнего свободы, не связанное с его похищением".

По данным следствия, вечером 25 июля мужчина, будучи дома, пристегнул своего пасынка наручниками к металлической стойке кровати. Ребенок не мог свободно передвигаться до утра следующего дня.

- Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также мотив совершенного деяния. Решается вопрос о предъявлении мужчине обвинения, а также избрании меры пресечения, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Также будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц из числа профильных служб и правоохранительных органов, ответственных за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних.

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