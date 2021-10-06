Летевшие из Мурманска в Сочи пассажиры пожаловались на воровство

Пассажиры рейсы Мурманск-Сочи пожаловались на воровство. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В группе "Мурманск" пассажиры рейса Мурманск - Москва, который выполнялся 4 октября в 23.30, рассказали о произошедшей с ними неприятности.

- Багаж не упаковывали в пленку, понадеявшись на честность и аккуратность обращения с багажом персонала аэропорта в Мурманске. Прилетели в Сочи в 3.17 ночи, примерно через 15 минут после посадки мы уже забрали свой багаж. Приехав в гостиницу, стали разбирать чемодан с личными вещами, замки были закрыты не так, как мы это сделали дома, и обнаружили, что из чемодана украден блок сигарет стоимостью 1200 рублей, - написал анонимный автор.

Он отметил, что написал претензию к аэропорту и авиакомпании. С ситуацией уже разбираются в заполярной воздушной гавани.

- ПАО «Аэропорт Мурманск» проведет служебное расследование по данному факту. В случае подтверждения неправомерных действий к виновным будут приняты меры дисциплинарного взыскания, - сообщила "КП"-Мурманск" представитель аэропорта "Мурманск" Ольга Хабарова.

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