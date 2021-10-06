Из-за ночной аварии в Первомайском округе Мурманска не ходят троллейбусы

Троллейбусы временно не ходят в южную часть Мурманска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 2.30 6 октября в Первомайском округе Мурманска произошла серьезная авария: водитель Kia не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в световую опору.

Пострадали два человека.

Работы по восстановлению поврежденной опоры идут до сих пор, из-за чего нарушено движение троллейбусов.

- Троллейбусы маршрутов №№ 4, 6 и 10 следуют до остановки "Молодежный проезд", в южную часть города можно добраться на автобусах, - сообщили в "Электротранспорте".

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