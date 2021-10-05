Ремонт на улицах Траловой и Адмирала Лобова в Мурманске приходится контролировать правительству

Губернатор призвал подчиненных жестче контролировать работы по объектам, где заказчиком выступают муниципалитеты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дорожники отчитались о ремонте улиц Траловой и Адмирала Лобова в Мурманске перед губернатором Андреем Чибисом. Отчет во время оперативного совещания держал министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

– Всю прошлую неделю и выходные подрядчики активно работали. При благоприятных погодных условиях к концу недели мы завершим ремонт на Траловой улице, – сказал Артем Гришин. – На улице Лобова капремонт участка дороги ведут по муниципальной программе «Развитие транспортной системы», работы были задержаны. Причина – дополнительный объем по ремонту ливневой канализации на участке автодороги к ФГУП «Атомфлот» с установкой очистных сооружений. Сейчас ремонт возобновлен, сделаны тротуары, проезжую часть надеемся завершить в октябре.

Губернатор призвал подчиненных жестче контролировать работы по объектам, где заказчиками выступают муниципалитеты. Андрей Чибис отметил, что за срыв сроков придется отвечать и подрядчику, и заказчику и оставил ремонт дорог на своем контроле.

Отметим: ранее по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован участок дороги на улице Адмирала Лобова – от проспекта Героев-североморцев до дома № 10.

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