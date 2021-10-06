Ночью в Мурманске произошла серьезная авария с пострадавшими

Машина вылетела с дороги и столкнулась со световой опорой. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В ночь с 5 на 6 октября в Первомайском округе Мурманска произошла серьезная авария. Около 2.30 на спуске от остановки "Улица Кооперативная" к улице Беринга вылетела с дороги Kia.

- На Кольском проспекте в районе дома № 142 произошло ДТП: автомобиль Kia допустил наезд на световую опору, в результате чего она оказалась повреждена. На месте работают ремонтные службы, движение по на данном участке затруднено, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

По словам очевидцев, в машине были молодой человек и девушка: парня увезли в реанимацию, девушка погибла. Эта информация проверяется.

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