В Мурманске на улице Подгорной перевернулась машина

"УАЗ" перевернулся, заняв собой полосу. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Вечером 5 октября серьезная авария случилась на улице Подгорной в Мурманске. Здесь, не доезжая остановки общественного транспорта у пересечения с улицей Траловой, перевернулся "УАЗ".

- В районе улицы Подгорная экипаж вневедомственной охраны, находясь на маршруте патрулирования, обнаружил ДТП - наезд на препятствие. Росгвардейцы уточнили у водителя и пассажиров, не нужна ли им помощь. Участники ДТП от медицинской помощи отказались, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Из-за машины, которая заняла почти всю полосу, образовалась пробка.

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