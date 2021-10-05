Из-за ремонта путепровода для транспорта перекроют дорогу Заполярный - Сальмиярви

Движение перекроют в 10 часов утра 7 октября. Фото: Олег ФИЛОНОК

На один день для всех видов транспорта закроют участок дороги Заполярный - Сальмиярви 4+597 километр. Движение перекроют в 10 часов утра 7 октября и возобновят после 16 часов. Ограничение связано с ремонтом.

– Рабочим предстоит заменить балки пролетного строения путепровода через железную дорогу. Для объезда водители могут использовать автодорогу Р-21 «Кола», – сообщили в государственном областном казенном учреждении по управлению автомобильными дорогами Мурманской области.

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