Один из спасенных с судна "Фаворит" в Белом море скончался от переохлаждения

Поисково-спасательная операция в районе крушения "Фаворита" продолжается. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

5 октября в Белом море рядом с селом Кашкаранцы затонуло частное судно "Фаворит", на борту которого находились 5 человек. Предварительная причина трагедии - пробоина, из-за которой вода попала в машинное отделение.

На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Ранее сообщалось, что примерно в пяти километрах от берега нашли надувной спасательный плот с двумя людьми - молодым человеком и девушкой. Их на скорой повезли в Умбу.

- Один из спасенных умер по дороге от переохлаждения, - рассказал "КП"-Мурманск" источник.

По предварительной информации, речь идет о девушке, но официальных комментариев по ситуации нет.

К месту крушения "Фаворита" вылетел вертолет из Архангельска. Поисково-спасательной операции мешает плохая погода.

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