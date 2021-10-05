К месту крушения судна в Белом море вылетел вертолет из Архангельска

Поисково-спасательную операцию осложняет сильный ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Белом море, в районе села Кашкаранцы, тонет частное прогулочное судно "Фаворит". На его борту находились пять человек. Двух из них - молодого человека и девушку - уже отыскали. Они находятся в сознании, их везут в медучреждение Умбы. Поиски остальных продолжаются.

Как сообщил источник "КП"-Мурманск", из Архангельска на место происшествия вылетел вертолет. В район крушения также выдвинулись спасатели. Поисково-спасательную операцию осложняет сильный ветер, бушующий на море, который достигает в порывах 17 метров в секунду.

Кандалакшская транспортная прокуратура начала проверку по факту происшествия.

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