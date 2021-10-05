Несколько членов экипажа с судна "Фаворит" спаслись

В районе Белого моря, где стало тонуть судно "Фаворит", идет поисково-спасательная операция. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Около 13.30 5 сентября в районе Кашкаранцев стало тонуть частное судно "Фаворит", на борту которого находились 5 человек. К месту происшествия проследовали силы МЧС для поисково-спасательной операции.

По предварительным данным, судно получило пробоину, машинное отделение стало наполняться водой. Несколько человек смогли спастись.

- Количество спасенных пока неизвестно. В районе крушения идентифицирован спасательный надувной плот с людьми на борту. Отмечалось, что на борту находились четверо мужчин и одна женщина, - пишет "Интерфакс".

В районе Кашкаранцев сейчас плохая погода.

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