За сутки в Мурманской области 165 человек заболели коронавирусом

На лечении остаются 15 908 пациентов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 5 октября 2021 года, за последние сутки 165 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 73 320 человек, количество летальных исходов - 2106 (+6 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+52, всего 35 642), Мончегорск (+34, всего 5522) и Кандалакшский район (+24, всего 5213).

Выздоровели 55 306 северян, на лечении остаются 15 908 пациентов.

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