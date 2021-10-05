Ярмарка "Наша рыба" 9 октября приедет в Полярные Зори

Ярмарка откроется вблизи дома №3 по улице Сивко. Фото: правительство МО

В эту субботу, 9 октября, к жителям Полярных Зорь примчится мобильная ярмарка "Наша рыба". На ней будет представлена охлажденная, мороженая, копченая рыба, пресервы и морепродукты по ценам на 25 - 30% ниже рыночных. Об этом сообщает АНО "Мурманконгресс".

Мобильная ярмарка представляет собой 4 брендированных фудтрака, с помощью которых можно организовать красивую, комфортную, современную уличную торговлю в любом муниципалитете региона.

Жители Полярных Зорь смогут приобрести дары моря по привлекательной стоимости с 11.00 до 18.00. Ярмарка откроется вблизи дома № 3 по улице Сивко.

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