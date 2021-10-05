В Мурманской области перевыполнили план по расселению аварийного жилья на 2021 год

Мурманская область занимает 12 место среди регионов по темпам переселения из ветхого жилья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В свое время деревянные дома, выросшие в Мурманске на месте бараков, были мечтой для тех, кто жил в стесненных условиях. Позже строительный подвиг тысяч рабочих рук позволил городу расти вширь и ввысь, на сопках появились пятиэтажки, девятиэтажки. А их младшие братья спустя десятилетия стали непригодны для жизни. Избавить Мурманск к своему столетию от деревяшек не удалось, но в год 105-летия города-героя в правительстве Мурманской области уверенно говорят о плане по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

В регионе он реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», под который создана региональная программа . В Мурманске одно из главных проблемных мест с деревяшками – Больничный городок, который планируют преобразить по проекту реновации: сначала в других округах города построят дома под переселение жителей микрорайона, а потом сам «Больничный» застроят новыми зданиями.

Проблема «деревяшек», да и просто домов, в которых уже нельзя жить по разным причинам, актуальна и в других городах области.

- На 2021 год для Мурманской области установлен следующий показатель: расселить 1470 граждан и 26 420 квадратных метров жилищного фонда. По данным на 1 октября 2021 года, оба этих показателя у нас достигнуты и даже превышены: расселены 31 780 квадратных метров, что составляет 120,3% , переселены 1610 человек или 109,5% от плана. Мурманская область занимает 12 место среди остальных субъектов по достижению показателя, - рассказывает и. о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Сейчас в регионе работают с домами, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. При этом в августе президент Владимир Путин предложил поддержать регионы, которые активно расселяют жителей из непригодного для жизни жилья, и выделить 45 миллиардов рублей для расселения жильцов из зданий, признанных аварийными на 1 января 2021 года.

В Мурманской области до 1 января 2017 года под программу переселения попал 5521 человек, это - 98 870 квадратных метров. Чтобы эти люди получили новое комфортное жилье, нужны 6,5 миллиарда рублей, причем 4,8 миллиарда из этой суммы выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ.

Переселять северян можно разными способами. Например, выкупать квартиры на вторичном рынке, строить новые дома.

К слову, ранее в Мурманской области не использовали еще один способ расселения - изъятие земельных участков, чтобы заключать договора о выкупной стоимости. В Мурманске сейчас такая процедура выполняется впервые, в пилотный проект попали 6 многоквартирных домов. С течением времени инструменты изменяются. Например, ранее муниципалитеты не могли выкупать квартиры для переселения на последних этажах домов из-за текущих крыш. Однако сейчас, если в доме прошел капремонт кровли и ему не более 5 лет, это стало возможно.

При желании, северяне могут переехать в другой город Мурманской области, где есть квартиры для действия программы. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это повышение стоимости жилья на вторичном рынке в Мурманске, которое может сказаться на объеме заключения контрактов. Еще одна трудность – низкий объем жилищного строительства в регионе, - сообщил Алексей Грачиков.

Иногда подводит и подрядчик, как это случилось в Зеленоборском, где пришлось заморозить строительство, – компания столкнулась с финансовыми трудностями, сейчас рассматривается вопрос, чтобы стоимость контракта была увеличена. Еще одна болевая точка – дефицит субподрядных организаций по инженерным изысканиям. Нельзя забывать и о человеческом факторе. В Умбе, например, работу с некоторыми домами отложили из-за проблем с наследованием права собственности, а в Никеле один из жильцов отклонил все предложения по переселению, и этот диалог будет продолжаться уже в судебной плоскости.

К слову, иногда северяне готовы уехать из родного города в другой, чтобы жить в удобных квартирах. Пять жителей Молочного и 17 человек из Умбы готовы получить регистрацию в Мурмашах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:

- Самое главное - сделать задел на будущее, создать необходимые условия для строительства жилья. Надо использовать все удобные способы для расселения с учетом специфики конкретных населенных пунктов. Если говорить о северянах, которые не хотят переезжать, и можно предоставить им отремонтированные дома, то это хороший и разумный вариант. При этом важно обеспечить надлежащее качество ремонта.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Фонд содействия реформированию ЖКХ подтвердил сумму, которую получит Мурманская область для софинансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Она составит 587,7 миллиона рублей и будет направлена на реновацию Больничного городка.

- Общая площадь территории, которая подлежит комплексному развитию, составляет 46,5 га, общая площадь расселяемого жилищного фонда - 36,5 тысячи кв. м, количество граждан, подлежащих переселению - 2,1 тысячи человек. В частности, с участием средств Фонда ЖКХ планируется расселить 27 аварийных многоквартирных домов общей площадью 9,7 тысячи кв. м, - сообщили в Фонде.

Всего же хотят расселить 98 многоквартирных домов, расположенных на улицах Академика Павлова, Радищева, Полухина, Чехова, Генерала Фролова, Куйбышева, проезде Рылеева, переулке Дальний. При этом взамен построят 115,15 тысячи кв. м жилья.

- Срок реализации проекта - с 2022 по 2025 годы. По итогам его реализации расчетное количество граждан, которые будут проживать на указанной территории, составит 6,7 тысячи человек, - уточнили в Фонде.

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