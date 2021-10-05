В Мурманской области стартует осенний призыв

В Мурманской области начинается осенняя призывная кампания. Фото: Мария ЛЕНЦ

Осенний призыв стартует в Российской Федерации. В преддверии начала призывной кампании в Мурманском областном военном комиссариате прошла пресс-конференция.

– Профилактические меры, которые были приняты для недопущения проникновения вируса в Вооруженные силы в ходе весеннего призыва, доказали свою эффективность. Они будут продолжены, – отметил начальник организационно-мобилизационного управления штаба Северного флота контр-адмирал Дмитрий Смирнов.

По его словам, военкоматы обеспечат призывников всем необходимым медицинским и вещевым имуществом, продовольствием. Значительной части новобранцев предстоит проходить срочную военную службу в частях Северного флота. Всех молодых людей, которые отправятся к месту службы, обеспечат индивидуальными рационами питания и необходимым имуществом на весь путь следования.

В северных регионах России: Мурманской, Архангельской областях и Республике Коми во время осеннего призыва для приема и размещения молодых людей будут работать приемно-техническая комиссия, два пункта приема пополнения, пункт приема и отправки личного состава и пункт временного содержания воинских команд.

За законностью действий будут следить военные прокуроры. Они же проверят законность выдаваемых отсрочек и соблюдение всех норм довольствия.

– При распределении молодых людей по воинским частям учтут уровень образования, склонность к изучению различных видов техники, физическую подготовку и морально-деловые качества, – отметил контр-адмирал. – По опыту прошлых лет, большинство из прибывших на Северный флот молодых людей изъявляют желание служить на надводных кораблях и в подразделениях береговых войск. Для многих юношей служба по призыву перспективна тем, что по ее окончании они получают ряд льгот при поступлении в высшие учебные заведения или смогут заключить контракт с Министерством обороны для дальнейшего прохождения военной службы.

Отметим, что получить ответы на вопросы по призыву можно в военных комиссариатах по месту жительства или в штабе Северного флота по телефонам: 8(81537)6-16-70, 8(81537)6-20-88.

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