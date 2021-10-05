Губернатор Мурманской области вручил педагогам ведомственные награды

Глава региона поздравил учителей с профессиональным праздником. Фото: правительство МО

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис провел встречу с заполярными педагогами, поздравив их с профессиональным праздником – Днем учителя. Глава региона вручил работникам сферы образования ведомственную награду - знак отличия Российской Федерации «Отличник просвещения».

- Учитель – это все-таки такое широкое понятие. И сегодня здесь среди гостей и учителя школ, и преподаватели наших колледжей, и воспитатели детских садов. Педагогический работник – этот тот человек, который независимо от того, есть ли в семье ученика внимание и духовные ценности, делает все для того, чтобы ребенок был успешным, счастливым, и чтобы понимал, что такое хорошо и плохо. А в эпоху интернета, когда дети с телефоном живут, конечно, история с ценностями становится актуальнее, чем когда-либо. Поэтому спасибо вам огромное за ваш труд, – отметил губернатор.

За заслуги в труде и продолжительную работу в сфере образования ведомственным знаком наградили 20 педагогов из Мурманска, Апатитов, ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, Кольского и Кандалакшского районов.

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