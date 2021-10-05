Глава Мурманского гидрометцентра: "8 октября в Мурманской области ожидается снег"

Серьезных снегопадов пока не предвидится. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После теплых для заполярной осени деньков жители Мурманской области ощутят на себе дыхание приближающейся зимы. Так, уже на этой неделе в регионе будут кружить белые мухи.

- 8 октября в дневные и ночные часы ожидаются осадки в виде мокрого снега. 9 и 10 октября осадки маловероятны, но воздушная масса будет холодная. Температура на Кольском полуострове будет ниже нулевых отметок, - рассказала "КП"-Мурманск" начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.

Синоптик также отметила, что серьезных снегопадов пока не предвидится, однако водителям уже стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске установили суточный рекорд по температуре воздуха. 4 октября столбик термометра поднялся до +12,8 градуса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru