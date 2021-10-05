Глава Мурманского гидрометцентра: "8 октября в Мурманской области ожидается снег"

Серьезных снегопадов пока не предвидится.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
После теплых для заполярной осени деньков жители Мурманской области ощутят на себе дыхание приближающейся зимы. Так, уже на этой неделе в регионе будут кружить белые мухи.
- 8 октября в дневные и ночные часы ожидаются осадки в виде мокрого снега. 9 и 10 октября осадки маловероятны, но воздушная масса будет холодная. Температура на Кольском полуострове будет ниже нулевых отметок, - рассказала "КП"-Мурманск" начальник Мурманского гидрометцентра Елена Сиеккинен.
Синоптик также отметила, что серьезных снегопадов пока не предвидится, однако водителям уже стоит задуматься о смене летней резины на зимнюю.
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