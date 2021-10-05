Побивший двоих полицейских житель Заполярного услышал приговор

Мужчине не понравилось, что его доставили в отделение полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Штраф предстоит заплатить северянину, побившему двоих полицейских. Вечером 25 апреля нетрезвого 41-летнего жителя Заполярного доставили в отдел полиции. Мужчина оказался недоволен таким поворотом событий.

- Он ударил ногой по телу одного полицейского и сделал попытку убежать. Второй сотрудник, который попытался догнать беглеца, получил удар от него кулаком по лицу. После этого северянин попытался нанести ему еще три удара по голове, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ – «Применение насилия в отношении представителя власти». Во время предварительного следствия северянин признал вину в преступлении.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему предстоит заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

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