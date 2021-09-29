Стали известны подробности нападения мужчины с ножом на детей в Мурманске

Установлено, что мужчина уже был пьян, когда кидался на детей и взрослых. Фото: Скриншот видео

28 сентября у спортивной школы №6 в Первомайском округе Мурманска пожилой мужчина с ножом накинулся сначала на детей, а потом и на взрослых. Его жертвами едва не стали, мальчик, девочка, три женщины и мужчина. Одному из прохожих удалось задержать буйного северянина и удерживать до приезда полиции.

В УМВД по Мурманской области рассказали подробности этого происшествия.

- Бдительные жители города задержали дебошира и передали его прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. Ножа у гражданина не обнаружили. Также установлено, что мужчина систематически злоупотребляет алкогольными напитками. В настоящее время он передан в специализированное медицинское учреждение, - сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Установлено, что мужчина уже был пьян, когда кидался на детей и взрослых.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Териберка вошла в десятку самых притягательных мест для отдыха в 2021 году. Поморское село обосновалось на шестом месте (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru