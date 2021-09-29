Териберка вошла в десятку самых притягательных мест для отдыха в 2021 году

Россияне выбирали, куда бы они хотели отправиться в следующую поездку или мечтают попасть. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Териберка продолжает завоевывать любовь туристов своими манящими арктическими просторами и уникальной природой. Так, уголок Мурманской области на краю света оказался в топ-10 самых притягательных направлений в 2021 году.

Опрос о наиболее привлекательных местах для путешественников проводил один из сервисов по бронированию жилья. Россияне выбирали, куда бы они хотели отправиться в следующую поездку или мечтают попасть.

На первом месте оказался Крым, получив 38,5% голосов. За ним следует озеро Байкал с 16,8% голосов. Тройку замыкает Камчатский край, за который проголосовали 10,8% пользователей.

Териберка в этом списке заняла шестое место. За нее отдали свой голос 6%.

Напомним, что с недавних пор Териберка стала природным парком, для въезда нужно оформлять специальный пропуск.

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