У Трех Ручьев столкнулись "Тонар" и Lexus

На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Утром 5 октября в Мурманске случилась авария.

- ДТП после остановки "Три Ручья" в сторону города - "Тонар" впечатал Lexus. Работает ДПС, - сообщает паблик "Мурманск ДТП ЧП".

Из-за аварии образовалась пробка. Подробности происшествия уточняются.

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