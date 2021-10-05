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Происшествия5 октября 2021 8:57

У Трех Ручьев столкнулись "Тонар" и Lexus

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД
Ника СВЕТЛОВА
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На месте аварии работают сотрудники ДПС.

На месте аварии работают сотрудники ДПС.

Утром 5 октября в Мурманске случилась авария.

- ДТП после остановки "Три Ручья" в сторону города - "Тонар" впечатал Lexus. Работает ДПС, - сообщает паблик "Мурманск ДТП ЧП".

Из-за аварии образовалась пробка. Подробности происшествия уточняются.

ДТП с "Тонаром" и Lexus у Трех Ручьев

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