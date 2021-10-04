Жители Мурманской области пожаловались на "мусорных коллекторов"

Северяне, которые считают, что звонки им поступают по ошибке, могут позвонить на "горячую линию" регионального оператора по номеру 8-800-707-13-71 с понедельника по субботу с 09.00 до 17.30. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В паблике "Мурманск" житель областного центра Евгений Шламов пожаловался на навязчивые звонки.

- Наняли ["Ситиматик"] какой-то коллцентр, которому продали долги населения или отдали в работу по издевательству над людьми. Эти "мусорные кредиторы" названивают людям, которые абсолютно не имеют долгов, требуют передавать (сообщать персональные данные). По требованиям жилищного законодательства, долги по ЖКХ и вывозу мусора в частности переуступать или отдавать их на взыскание третьим лицам запрещено, так мне сказали юристы, - пишет мурманчанин.

Это обвинение прокомментировал оператор по обработке и утилизации ТКО "Ситиматик". Как отметили в Мурманском филиале, с 1 апреля 2021 года к работе с должниками приступило ООО "Агентство Р.О.С.долгЪ", с которым филиал заключил договор.

- Предметом договора является не переуступка права требования, а оказание услуг по работе с потребителями-должниками, направленных на погашение задолженности в досудебном порядке. Представители указанной организации могут лично встречаться с должниками или вести с ними переговоры по телефону, отправлять им сообщения по интернету, письма по почте и совершать иные законные юридические действия, направленные на погашение задолженности в досудебном порядке. При этом информирование должников осуществляется исключительно в корректной и вежливой форме, не содержат угроз применения физической силы и причинения вреда здоровью, а также не оказывают психологического давления, использованием выражений, унижающих честь и достоинство потребителя. Сообщения полностью соответствуют требованиям действующего законодательства, - добавили в "Ситиматик".

При этом северяне, которые считают, что звонки им поступают по ошибке, могут позвонить на "горячую линию" регионального оператора по номеру 8-800-707-13-71 с понедельника по субботу с 09.00 до 17.30.

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