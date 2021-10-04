В Ревде отремонтировали памятник британскому истребителю Hawker Hurricane

Hawker Hurricane является объектом культурного наследия. Фото: скрин видео

В Ревде завершился ремонт визитной карточки поселка - памятника британскому истребителю Hawker Hurricane. Реставрация шла несколько месяцев.

После обновления винт самолета стал крутиться, появилась подсветка, а цвет мемориала поменяли на исторический голубой и зелено-коричневый. У самой "железной птицы" залатали дыры. Также благоустроили территорию вокруг памятника - сделали лестницу и установили информационный стенд.

- Британские летчики помогали в годы Великой Отечественной войны осваивать советским летчикам новую технику. Однако, вскоре они включились в боевую работу, на которой вели совместное патрулирование воздушного пространства, прикрытие конвоев и портов, куда прибывала западная помощь, - сообщили в мурманском областном отделении ВООПИиК.

Hawker Hurricane является объектом культурного наследия Мурманской области.

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