Подсветка и крутящийся винт: Как в Ревде реставрируют памятник-самолет Hawker Hurricane

Готовность самолета составляет 85%. Фото: Роман Тимофеев

В Ревде кипят работы по реставрации визитной карточки поселка - памятника-самолета Hawker Hurricane. Напомним: такие воздушные суда поставлялись в СССР из Великобритании в годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу.

Британский истребитель, который благодаря кропотливой работе краеведа Александра Комарова собирался буквально по частям, стал памятником в Ревде в 1989 году, завоевав любовь как местных жителей, так и туристов.

Последний раз Hawker Hurricane ремонтировали около 15 лет назад. За это время он обветшал, и пришла пора вновь его реставрировать. К слову, не так давно памятник стал объектом культурного наследия России и теперь находится под защитой государства.

Из зеленого в голубой

Руководитель подрядной организации Роман Тимофеев, который занимается обновлением мемориала, рассказал нам о ходе работ.

Реставрация «железной птицы» началась в конце июня. Памятник спрятался за строительными лесами и забором, а сверху от непогоды его накрыли тентом. Начало было положено, а после…

- Мы полностью сняли старую краску с самолета, слоев которой было немало. Зачищали его при помощи горелки – перепробовали много способов, но этот оказался самым надежным. Краску разогревали и обрабатывали поверхность наждачкой, - объяснил наш собеседник.

Цвет Hawker Hurricane станет другим – таким, каким был первоначально, в 40-х годах прошлого века. По вопросам, связанным с историческим обликом самолета, рабочих консультирует заведующая местным краеведческим музеем Татьяна Фомина. А потому истребитель станет снизу из бело-зеленого голубым, а сверху - зелено-коричневым.

- На данный момент все уже покрашено, нанесены звезды. Остались мелочи, например, нанести технические знаки, - отметил Роман Тимофеев.

Рисунок полярного волка на самолете, который больше напоминал оленя, хотят немного переделать – он станет более реалистичным.

Крылатой машине вернут исторический цвет. Фото: Роман Тимофеев

Также заменили участки, которые покрылись коррозией. Так, в алюминиевых крыльях воздушной птицы появились дыры – сделали заплатки. Основание, на котором стоит самолет, полностью оштукатурили, осталось только покрасить. Самым сложным оказалось восстановление тканей «железной птицы», которые в некоторых местах оторвались. Для реставрации заказывали хлорированную стеклоткань.

Осталось 15%

Еще у памятника появится подсветка – к нему собираются прикрепить лампы, которые будут давать динамический свет, в зависимости от времени года. А на крыльях самолета установлены автомобильные фары, которые встроили еще в 1989 году. В планах – заменить их на светодиодные светильники. Также появятся навигационные огни по бокам – зеленый и красный.

Следующий в очереди на ремонт – винт самолета, который на данный момент не крутится. У него заменят подшипник, откалибруют, и он будет тихо вращаться.

Ремонтируют также прилегающую к памятнику территорию.

- Сейчас восстанавливаем ступени, укладываем красивую плитку северной тематики, делаем водостоки, перила из нержавеющей стали. Также рядом с самолетом появится небольшой стенд с информацией об исторической ценности этого памятника, а также о поселке Ревда, - отметил подрядчик.

По его словам, реставрацию завершат к середине сентября. Осталось выполнить около 15% работ, объем которых оказался очень большой, так как памятник давно не реставрировали.

Теперь остается ждать результата, который, будем надеяться, всех порадует, так как в прошлом году обновить мемориал не удалось из-за недобросовестного подрядчика.

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