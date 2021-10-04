"Ребенок плачет от боли": жильцов дома на проезде Капитана Тарана в Мурманске атакуют комары

Больше всего от комаров страдают дети. Фото: Елена Коновалова

Жильцов дома № 18 на проезде Капитана Тарана в Мурманске одолевают комары. Насекомые летят из подвала, кусая всех подряд. Больше всего страдают дети.

- Маленький ребенок замучен от недосыпа, плачет по ночам от боли из-за укусов этих тварей. У старшей дочери - все руки в расчесанных укусах. Собственными силами уже не справляемся, - рассказала в паблике "Мурманск" местная жительница Елена Коновалова.

Северянка уточнила, что комары атаковали и в прошлом году, но она успешно предотвратила апокалипсис сама, заколотив и заклеив щели двери подвала, дихлофосом провела дезинсекцию в подъезде и квартире. Однако летом этого года насекомые появились снова.

- Сперва справлялся фумигатор, а как дали отопление, потолок стал усеян кровососами. Обрабатывала уже два раза, буду снова травить, - поделилась женщина с "КП"-Мурманск".

Как нам сообщили в управляющей компании "Заполярье-Сервис", дезинсекцию в доме должны провести через неделю.

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