Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье4 октября 2021 11:06

В Мурманской области вакцинация от коронавируса для мигрантов будет бесплатной

На эти цели выделят 1,1 миллиона рублей из резервного фонда правительства региона
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Иностранцы смогут привиться бесплатно.

Иностранцы смогут привиться бесплатно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Мурманской области подготовило проект постановления, согласно которому иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, будут вакцинировать от коронавируса бесплатно. Из резервного фонда на это дело правительство региона выделит 1,1 миллиона рублей.

- До 15 декабря представить в министерство финансов Мурманской области отчет о целевом использовании выделенных средств. Неиспользованные денежные средства перечислить на единый счет областного бюджета, - говорится в документе.

Напомним: горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ заработает в Мурманской области. Консультации будут проводить с 4 по 17 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Панычев: "Как поведет себя коронавирус - неизвестно". Министр здравоохранения Мурманской области призвал северян прививаться и от гриппа, и от коронавируса (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru