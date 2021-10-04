В Мурманской области вакцинация от коронавируса для мигрантов будет бесплатной

Иностранцы смогут привиться бесплатно.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Правительство Мурманской области подготовило проект постановления, согласно которому иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, будут вакцинировать от коронавируса бесплатно. Из резервного фонда на это дело правительство региона выделит 1,1 миллиона рублей.
- До 15 декабря представить в министерство финансов Мурманской области отчет о целевом использовании выделенных средств. Неиспользованные денежные средства перечислить на единый счет областного бюджета, - говорится в документе.
Напомним: горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ заработает в Мурманской области. Консультации будут проводить с 4 по 17 октября.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Панычев: "Как поведет себя коронавирус - неизвестно". Министр здравоохранения Мурманской области призвал северян прививаться и от гриппа, и от коронавируса (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru