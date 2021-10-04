В Мурманской области вакцинация от коронавируса для мигрантов будет бесплатной

Иностранцы смогут привиться бесплатно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Мурманской области подготовило проект постановления, согласно которому иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов, будут вакцинировать от коронавируса бесплатно. Из резервного фонда на это дело правительство региона выделит 1,1 миллиона рублей.

- До 15 декабря представить в министерство финансов Мурманской области отчет о целевом использовании выделенных средств. Неиспользованные денежные средства перечислить на единый счет областного бюджета, - говорится в документе.

Напомним: горячая линия по вопросам гриппа и ОРВИ заработает в Мурманской области. Консультации будут проводить с 4 по 17 октября.

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