Дмитрий Панычев: "Как поведет себя коронавирус - неизвестно"

Дмитрий Панычев призвал северян вакцинироваться и от гриппа, и от коронавируса. Фото: правительство Мурманской области

В Мурманской области сейчас параллельно идут две прививочные кампании: от коронавируса и гриппа. От COVID-19 вакцинировались уже свыше 250 тысяч человек, от гриппа - 39 тысяч человек.

Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев призвал северян прививаться от обеих болезней.

- Особенность этого сезона как и прошлого в том, что грипп и ковид циркулируют вместе. Крайне необходимо защитить себя, чтобы исключить формирование двойного эффекта. Как поведет себя вирус - неизвестно, - прокомментировал Дмитрий Панычев.

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