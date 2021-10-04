На Дне города в Мурманске выступила группа Burito

Празднование 105-летия Мурманска завершилось выступлением Burito. Фото: администрация Мурманска

3 октября в Мурманске с размахом отметили 105-летие города-героя. Программа была насыщенная, праздник растянулся на весь день.

Яркой кульминацией стало шоу дронов и маппинг-шоу а также салют.

Помимо этого уже поздним вечером на Пяти Углах выступила группа Burito.

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