На Дне города в Мурманске выступила группа Burito

Празднование 105-летия Мурманска завершилось выступлением Burito. Фото: администрация Мурманска
3 октября в Мурманске с размахом отметили 105-летие города-героя. Программа была насыщенная, праздник растянулся на весь день.
Яркой кульминацией стало шоу дронов и маппинг-шоу а также салют.
Помимо этого уже поздним вечером на Пяти Углах выступила группа Burito.
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