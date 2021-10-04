Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 октября 2021 8:39

Жителей Мурманской области предупредили о сильном ветре

В порывах он будет достигать 27 м/с
Мария ПАШЕНКОВАМария ПАШЕНКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сильный ветер сохранится до 21.00 4 октября.

Сильный ветер сохранится до 21.00 4 октября.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

МЧС по Мурманской области предупреждает северян о непогоде.

- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС». 4 октября с 10.00 до 14.00 на северо-западе региона ожидается усиление южного и юго-западного ветра, который в порывах будет достигать 25-27 м/с, - сообщили в ведомстве.

Непогода сохранится до 21.00 4 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ольга Дзюба не стала главой города Мурманска. Она могла сменить в этой должности Михаила Белошеева (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru