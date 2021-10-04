Жителей Мурманской области предупредили о сильном ветре

Сильный ветер сохранится до 21.00 4 октября. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

МЧС по Мурманской области предупреждает северян о непогоде.

- По данным ФГБУ «Мурманское УГМС». 4 октября с 10.00 до 14.00 на северо-западе региона ожидается усиление южного и юго-западного ветра, который в порывах будет достигать 25-27 м/с, - сообщили в ведомстве.

Непогода сохранится до 21.00 4 октября.

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