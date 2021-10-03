Водителям Мурманской области попался вежливый лось

Лось подождал у обочины, когда все машины остановятся. Фото: скриншот видео

Водители знают, что встреча с лосем ничего хорошего не сулит. Обычно эти животные, которые весят под тонну, резко выбегают на дорогу, в столкновении погибает или сам сохатый, или еще и находящие в авто.

30 сентября лося встретили в Кольском районе. И автолюбителям очень повезло!

- Встретили после Междуречье, в сторону Мишуково, - написал в группе "Мурманск ДТП ЧП" неизвестный автор.

В чем везение? Лось остановился у обочины и стал ждать, пока все машины остановились. И только тогда перешел дорогу.

Водителей просят быть осторожнее: сейчас у лосей гон.

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