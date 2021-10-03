Ковид ежедневно забирает жизни северян. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 октября 2021 года составило 2094 человека. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 5 человек. Это минимальный показатель за последние месяцы.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 277 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 167 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 72 992 человека. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Оленегорск.

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