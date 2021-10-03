На стройке самого большого ветропарка за Полярным кругом в России будут взрывать

На территории будущего ветропарка будут взрывать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Летом 2021 года в Мурманской области начали устанавливать турбины на стройке самого большого за Полярным кругом ветропарка. Сейчас их уже больше 20.

Работы продолжаются, и на территории ветропарка будут взрывать.

- Строительство Кольской ВЭС производится на значительном удалении от дорог общего пользования и населенных пунктов, с соблюдением всех правил проведения взрывных мероприятий и техники безопасности. Чтобы не подвергать свою жизнь и здоровье риску, Минэнерго и ЖКХ Мурманской области напоминает о правилах безопасного поведения, и просит соблюдать дистанцию 500 метров в районе проведения горных работ. Осторожность следует проявлять на участке вдоль дороги Мурманск – Туманный, с 79-го по 91-й километры, где работы продлятся до 15 октября 2021 года, - сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Всего на территории ветропарка появится 57 турбин.

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