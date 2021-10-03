Судебные приставы Мурманской области рассказали, какие деньги не могут списать за долги

Далеко не все деньги могут списать в уплату долгов судебные приставы. Фото: Александр ГЛУЗ

Мурманские судебные приставы назвали, какие деньги обладают иммунитетом и не могут быть списаны за долги.

Как пояснили в ведомстве, согласно статье 101 Федерального закона «Об исполнительном производстве», не могут быть списаны социальные выплаты. К ним относят суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью, различные компенсационные и единовременные выплаты, социальные пособия, в том числе пособия гражданам, имеющим детей, средства материнского капитала.

– Пристав-исполнитель направляет в банк постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, не обладающие иммунитетом. Обязанность следить за тем, чтобы не были списаны доходы, обладающие иммунитетом, возложена на банки или иные кредитные организации, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Если эти деньги все же были списаны банком или иной кредитной организацией, то человеку необходимо как можно быстрее обратиться к судебному приставу и предоставить ему подтверждающий этот факт документ.

Если эти деньги не поступили на депозитный счет подразделения судебных приставов, то необходимо обратиться в банк, иную кредитную организацию, списавшую средства и потребовать принять меры по возврату денег.

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