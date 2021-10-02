Следователи Мурманской области навестили подшефных в домах престарелых

Правоохранители не забывают о жителях домов престарелых и навещают их при каждой возможности. Фото: СУ СКР по МО

Накануне Международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, следователи Мурманской области посетили подшефные дома престарелых, порадовав бабушек и дедушек подарками.

Руководитель следственного управления Андрей Ефремов такие мероприятия считает важными в деле нравственного воспитания как молодых, так и опытных следователей и руководителей следственных подразделений и подразделений криминалистики. Правоохранители не забывают о жителях домов престарелых и навещают их при каждой возможности. Это стало доброй традицией.

- К сожалению, в этом году из-за эпидемиологической обстановки лично пообщаться с пожилыми людьми не удалось, но это не помешало передать им подарки, среди которых предметы бытовой техники, сувениры и просто вкусные угощения, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Следователи уверены, что чужих престарелых людей, как и детей, не бывает. Уважение, доброе отношение и забота о старшем поколении – это нравственный долг, без которого невозможно представить работу следователя в современном мире.

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