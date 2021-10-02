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Общество2 октября 2021 13:48

Андрей Чибис поблагодарил охранника, остановившего поджигателя здания правительства Мурманской области

Сотрудник сам потушил возгорание, однако получил ожог руки
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Игорь Робертович Кореневский сразу нажал тревожную кнопку.

Игорь Робертович Кореневский сразу нажал тревожную кнопку.

В ночь на 1 октября неизвестный мужчина бросил ко входу в здание правительства Мурманской области коктейль Молотова. Поджог произошел во втором подъезде. Во время происшествия пострадал охранник, который попытался обезвредить злоумышленника и получил ожог руки.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил сотрудника за самоотверженное выполнение служебного долга и пожелал скорейшего выздоровления.

- После того, как нападавший бросил первую бутылку с зажигательной смесью в здание правительства, Игорь Робертович Кореневский сразу нажал тревожную кнопку. Увидев, как злоумышленник достает вторую бутылку, охранник ринулся на улицу его обезвреживать и застал врасплох. Благодаря этому зажигательная смесь попала в стену, а не в деревянную дверь. После, не дожидаясь пожарных, он самостоятельно ликвидировал возгорание, - отметил глава региона.

Сейчас поджигателя ищут, в отношении него могут возбудить уголовное дело.

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