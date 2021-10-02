Жителей Мурманска и их питомцев приглашают на день рождения фонда "Ищу человека"

В рамках акции можно передать волонтерам фонда нужные вещи для мокроносых бездомышей.

Мурманчан и их хвостатых друзей зовут отметить день рождения фонда поддержки бездомных животных "Ищу человека". Уличная акция пройдет сегодня, 2 октября, с 14.00 до 15.30 в сквере на улице Ленинградской (рядом с Художественным музеем, возле сцены).

Северяне смогут отведать вкусного именинного пирога и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. А волонтерам будут вручать благодарственные письма за их колоссальный труд.

Также в рамках акции можно передать волонтерам фонда нужные вещи для мокроносых бездомышей - корма, амуницию, игрушки, лекарства.

- Ждем кураторов с их хвостатыми подопечными и счастливых хозяев с с любимыми питомцами! - отметили организаторы.

Волонтеры просят хозяев тех собак, что в холке выше 35 сантиметров, надеть своим питомцам намордник. Также северян с питомцами просят захватить с собой пакеты для уборки возможных естественных нужд мокроносых участников.

Песики, которые находятся в поисках дома, обязательно должны иметь единый опознавательный знак - голубую ленту, которая может быть завязана на ошейнике или поводке.

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