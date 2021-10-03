Мурманской области дадут 585,7 миллиона рублей для расселения аварийного жилья

Под переселение из аварийного жилья попадут 2,1 тысячи человек. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Фонд содействия реформированию ЖКХ подтвердил сумму, которую получит Мурманская область для софинансирования мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, Она составит 587,7 миллиона рублей и будет направлена на реновацию Больничного городка.

- Так, общая площадь территории, которая подлежит комплексному развитию, составляет 46,5 га, общая площадь расселяемого жилищного фонда - 36,5 тысячи кв.м, количество граждан, подлежащих переселению - 2,1 тысячи человек. В частности, с участием средств Фонда ЖКХ планируется расселить 27 аварийных многоквартирных домов общей площадью 9,7 тысячи кв.м, - сообщили в Фонде.

Всего же хотят расселить 98 многоквартирных домов, расположенных на улицах Академика Павлова, Радищева, Полухина, Чехова, Генерала Фролова, Куйбышева, проезде Рылеева, переулке Дальний. При этом взамен построят 115,15 тысячи кв.м.

- Срок реализации проекта - с 2022 по 2025 годы. По итогам его реализации расчетное количество граждан, которые будут проживать на указанной территории, составит 6,7 тысячи человек, - уточнили в Фонде.

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