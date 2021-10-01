Погода в Мурманске на 2, 3 октября 2021 года: сильный ветер, местами дождь

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных погода в Мурманской области ухудшится. Похоже, что аномальное тепло, царившее в регионе, сбавляет обороты.

- 2 октября ожидается переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер южный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью +1+6, днем +7+12 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии, расположенной в Норвежском море. 3 октября в отдельных районах сохранится сильный порывистый ветер, а температура воздуха существенно не изменится.

Напомним, что снега в начале октября не предвидится.

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