На участке дороги Заполярный-Сальмиярви ограничат движение

Для объезда закрытого участка специалисты просят использовать автодорогу федерального значения Р-21 «Кола». Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области временно ограничат движение на одном из участков дороги Заполярный-Сальмиярви. Это будет связано с проведением работ по замене балок пролетного строения путепровода через железную дорогу.

- Участок дороги 4 километр + 597 будет перекрыт 4 октября с 10.00 до 16.00 для всех видов транспорта, - сообщили в Мурманскавтодоре. - Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрутов следования и руководствоваться требованиями временных дорожных знаков.

Для объезда закрытого участка специалисты просят использовать автодорогу федерального значения Р-21 «Кола».

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