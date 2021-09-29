Перекрытия дорог, где будет ограничено движение в Мурманске 3 октября 2021 года на День города

3 октября 2021 года в Мурманске отметят 105-летие столицы Заполярья. Фото: Антон ЗАБИРОВ

3 октября 2021 года в Мурманске отметят 105-летие столицы Заполярья. Праздник начнется утром и закончится уже поздно вечером. Программу можно посмотреть здесь. Из-за мероприятий северян ждут перекрытия дорог. Рассказываем, где будет ограничено движение, по данным администрации Мурманска.

Будут освобождены от транспорта следующие участки улично-дорожной сети:

- ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 00 до 23 часов 3 октября;

- ул. Ленинградская, от ул. Профсоюзов до ул. Комсомольской, с 00 до 23 часов 3 октября;

- площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 до 23 часов 3 октября;

- ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- ул. Воровского, от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского, с 00 часов 2 октября до 23 часов 4 октября;

- ул. Академика Книповича, от просп. Ленина до ул. Шмидта, с 00 до 23 часов 3 октября;

- ул. Капитана Егорова, от ул. Самойловой до дома №15 по ул. Капитана Егорова, с 00 до 23 часов 3 октября;

- пер. Пионерский, от просп. Ленина до ул. Самойловой, с 00 до 23 часов 3 октября;

- ул. Пушкинская, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 до 23 часов 3 октября;

- ул. Комсомольская, от ул. Самойловой до дома №3 по ул. Комсомольской, с 00 до 23 часов 3 октября;

- ул. Заводская района Росляково, от Североморского шоссе до ул. Школьной, с 00 до 21 часа 9 октября.

При необходимости при перемещении транспорта будет использован эвакуатор. Фото: Администрация города Мурманска

При необходимости при перемещении транспорта будет использован эвакуатор.

Также 3 октября будет приостановлено движение всех видов транспорта:

- на время проведения спортивных мероприятий по просп. Ленина, от здания МАУДО города Мурманска «Детская театральная школа» (просп. Ленина, 16) до ул. Академика Книповича, с 11 до 12 часов 30 минут;

- на время проведения 85-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола - Мурманск» по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») - просп. Кольский - просп. Ленина (до памятника Герою Советского Союза Анатолию Бредову) с 11 до 12 часов 30 минут;

- на время проведения XI автомотопробега «Кола - Мурманск» по маршруту: г. Кола (ТЦ «Магнит») - просп. Кольский - просп. Ленина (до ул. Карла Маркса) с 10 часов 50 минут до 11 часов 30 минут.

Движение транспорта будет открыто по мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных мероприятий.

Кроме того, будет запрещено движение транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца:

- по ул. Профсоюзов, от ул. Пушкинской до ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до дома №13 по ул. Воровского, с 00 часов 2 октября до 23 часов 4 октября;

- по просп. Ленина, от ул. Академика Книповича до ул. Карла Маркса, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до дома №5 по ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Ленинградской, от дома №5 по ул. Коминтерна до ул. Комсомольской, с 00 до 23 часов 3 октября, за исключением общественного транспорта, двигающегося по установленным маршрутам;

- на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Воровского, от просп. Ленина до ул. Коминтерна, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Пушкинской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 до 23 часов 3 октября;

- по ул. Заводской района Росляково, от Североморского шоссе до ул. Школьной, с 00 до 21 часа 9 октября.

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